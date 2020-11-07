القومي للبحوث: ننتظر الموافقة على إنشاء مصنع لإنتاج لقاح كورونا المصري

كشف مصدر مسئول بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المركز ينتظر حتى الآن موافقة هيئة الدواء المصرية للمصنع المخصص لتعبئة اللقاح المصري لكورونا covied vacc 1 وذلك من أجل البدء الفوري في التجارب الإكلينيكة على المتبرعين، موضحا أن موقف المركز القومي من اللقاح وفعاليته ونتائجه المعملية إيجابية بنسبة 100% على الفيروس.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن التأخر في بدء التجارب الإكلينيكة للقاح المصري المحضر من قبل علماء المركز على المتبرعين يرجع إلى الفحص والتأكد من جاهزية المصنع كاملاً بشأن بدء التصنيع الفوري للقاح من قبل هيئة الدواء المصرية، قائلا: "الموضوع حالياً يتعلق بالمصنع، وهو يعمل حالياً على إنهاء جميع التجهيزات المتعلقة بالتحضير الكامل للفاكسين، مينفعش مصنع يقوم بصرف 50 أو 60 مليون جنيه، دون ضمانات تحقق له الإنتاج و الإستمرارية "، موضحاً ان الهيئة تقوم حالياً بالمراقبة والتفتيش الدوري للمكان المجهز لتصنيع اللقاح.

وأشار إلى أن علماء المركز انتهوا من جميع التجهيزات المتعلقة بدء التجارب، لافتا إلى أن العمل يجرى حالياً على قدم وساق للإنتهاء من تجارب الحيوانات على 3 أنواع من اللقاحات المعلن عنها بشأن مواجهة الفيروس، موضحًا أن مهمة المركز التحضير والتسليم للجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم تجاه إقراره من عدمه وإبداء الملاحظات إن وجدت لتعديلها، لافتًا إلى أن الإقرار والتوزيع على المواطنين وغيرها من الأمور ليست من مهمة المركز.

وزير التعليم العالي يتابع أبحاث علماء المركز لحظيا.. ودعم غير مسبوق للبحث العلمي

وتابع المصدر، أن هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما يجرى من أبحاث ودراسات علمية تعمل على مجابهة وحصر انتشار فيروس كورونا المستجد، منوهاً إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتابع لحظيا مستجدات الأمور بشأن عمل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات سواء من خلال تحضير اللقاحات، أو تطوير خواص بعض الأدوية الفعالة للتعامل بها مع الفيروس.

وفي يوليو الماضي، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نجاح عمل مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، في تسجيل 4 أنواع للقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، موضحا أن اللقاح المحضر هو لقاح مثبط لفيروس كورونا.