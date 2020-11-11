القومي للبحوث: نستعد للتجارب الإكلينيكة للقاح كورونا المصري

أعلن مصدر مسؤول بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الانتهاء من جميع التجهيزت المتعلقة بإجراء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري covied vacc1، والانتهاء من تجهيز المتطوعين وقوائمهم وبياناتهم لإجراء التجارب خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من التراخيص والموافقات اللازمة من قبل هيئة الدواء المصرية.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ التجارب المعملية للقاح المصري والتجارب على الحيوانات جاءت إيجابية جدا في التعامل مع فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ العمل من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات يسير بصورة إيجابية ومتسارعة، وأنّ فترة العمل بالمعامل تتجاوز الـ15 ساعة وتمتد لأكثر من ذلك، لافتاً إلى أنّ جميع الباحثين لديهم القناعة والقدرة والإيمان والثقة في الله، بالوصول إلى نتائج إيجابية في تحضير علاج للمرض.

وأشار المصدر، إلى أنّ هناك عدد من الإجراءات اللوجستية، التي كان لها دور في تأخير بدء التجارب الإكلينية على المتبرعين، موضحا أنّ التجارب على المتطوعين تمر بأكثر من مرحلة، تبدأ من الملاحظة المبدئية التي تقدر بـ48 ساعة، وحال عدم ملاحظة أي أعراض جانبية للقاح، يبدأ العد التنازلي للمدة المحددة، التي لا تقل عن 15 يومًا، لمتابعة تكوين الجسم للأجسام المضادة.

وتابع بأنّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتابع لحظيا، ملف تحضير اللقاح المصري لكورونا، من قبل علماء المركز القومي للبحوث، لافتا إلى أنّه وجّه بتذليل جميع العقبات تجاه العلماء، وأنّ العمل يجري على قدم وساق للوصول إلى علاج مناسب وفعال للمرض، ومسايرة غالبية دول العالم في الإسراع بالوصول لنتائج توقف انتشار المرض.