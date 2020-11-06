"القومي للبحوث": اختبرنا أمان لقاح كورونا على 4 أنواع من الحيوانات

قال الدكتور أحمد مصطفى محمد، مشرف مركز التميز العلمي لأبحاث الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنهم أجروا تجارب على لقاح فيروس كورونا، الذي يطوره المركز على 4 أنواع من الحيوانات، بدأت بالتجربة على الفئران.

وأضاف "علي"، في لقاء مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "DMC" الفضائية، الجمعة، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنهم أعدوا ملفا للقاح بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، والأمر تطلب ضرورة اختبار سلامة اللقاح على أكثر من نوع من الحيوانات.

وتابع مشرف مركز التميز العلمي لأبحاث الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أنه بعد اختبار اللقاح على الحيوانات المختلفة أثبتت الأبحاث أنها آمنة، ولم يظهر أي أعراض على الحيوانات التي اختبر اللقاح عليها.

من جانبه، قال محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، إن الفترة الماضية شهدت العديد من الأبحاث العلمية على فيروس كورونا، واستطاع المركز تطوير عدة أدوية، ولقاح للفيروس، بالإضافة إلى وسيلة للكشف عن الفيروس في جسم الإنسان بتكلفة أقل من مثيلتها في الخارج.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 132 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 108530 حالة من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و 6329 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.