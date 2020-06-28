هشام ماجد: مش عاجبك كلام يوسف الشريف ماتتفرجش عليه

أعلن الفنان هشام ماجد عبر حسابه على "فيسبوك" تضامنه مع الفنان يوسف الشريف بعد الهجوم عليه بسبب تصريحاته الأخيرة مع رامي رضوان.

وقال ماجد "في بعض الناس سواء شغالين في المجال الفني أو صحفيين أو ناس عادية استغلوا الكلام اللي قالوا يوسف الشريف في برنامجه مع رامي رضوان وابتدوا يهاجموه وقاموا ناشرين حاجات لأفلام قديمة عملها عشان يثبتوا انه كان بيعمل الحاجات دي عادي وإنه يعني كده بيدعي الفضيلة وكده.. الفصيلة دي من البني آدمين هما تاني (....) حاجة بعد كورونا".

وأضاف "كل الاحترام ليوسف الشريف، فنان راقي ومحترم بيتعب على شغله وبيحترم جمهوره، وكل الاحترام لأي حد متفق أو مختلف مع كلامه بس باحترام، و كل واحد ليه الحرية في أفكاره طالما بيحترم اللي حوليه و مبيأذيش حد... مش عجبك كلامه تقدر ماتتفرجش علي اعماله او تقدر متشغلوش ...انما تطلع تقطع و تشوه فيه بحجة انك المحامي المدافع عن حق الفن و حرية الإبداع تبقي شخص ناقص ... بس كدة...كلمتين كانوا حزئني ... اتفضلوا استلموني معاه

وقال الشريف خلال لقائة مع رامي رضوان "منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود فى أعمالي وأشترط عدم التلامس، وكان فى البداية الاتفاق شفوي ولكن ذلك كان يعرضني لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، مما دفعني أن أجعل هذا الاتفاق مكتوبا فى عقد العمل، وقد اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم «هى فوضى»، وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار عرض عليّ فيلم، وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد: (ماتشتغلش الشغلانة دى)، وبالفعل فكرت في الاعتزال ولكن بكرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".