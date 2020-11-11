باحث: الجماعات الإرهابية متخبطة ولا تملك نهجا علميا

قال الدكتور محمود منصور، المشرف والباحث بمرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، إنّ التنظيمات الإرهابية والفرق الضالة وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي تحاول استغلال بعض النصوص الشرعية من القرآن والسنة، لإضفاء الصبغة الشرعية على أفعالهم.

وأضاف منصور، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنّه من خلال الكذب والتضليل، تستطيع التنظيمات جذب المزيد من الشباب المغرر بهم، والذين لا يملكون ثقافة واسعة تحصنهم من الوقوع في شباكها، لافتا إلى أنّه من خلال التتبع اللحظي والمستمر لكل الإصدارات التي تبثها التنظيمات الإرهابية على منصاتها الإعلامية المختلفة، استنتج المرصد أنّها لا تملك أي منهج علمي منضبط ينطلقون من خلاله.

وتابع: "يتخبطون عشوائيا ولا يستطيعون الوصول إلى الفهم الصحيح، لأنهم لا يحددون علما رصينا معتمدا، له أطر وثوابت وأسس تقودهم إلى الفهم الصحيح، ولا يملكون شيئا من العلوم الشرعية أو علوم آلة، وبالتالي فهم لا علم لهم بالنحو أو بالصرف أو بالبلاغة أو بالفقه أو بالأصول ومن ثم فهم يقتحمون دائرة النصوص الشرعية، دون أن يكون مؤهلين للعلوم التي من شأنها أن توصلهم لهدفهم المنشود الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى من النص الشرعي".