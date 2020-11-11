فيديو.. نصر محروس: أنا مش ديكتاتور بدليل "كمانانا" و"نعناع الجنينة"

قال المنتج نصر محروس، إنه يرفض وصفه من قبل البعض بـ"الديكتاتور"، مدللًا على ذلك بموقفه من الفنانيّن محمد منير ومحمد فؤاد.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "It’s show time" المذاع على قناة "CBC"، مع الإعلامية هبة الأباصيري: "ممكن أكون ديكتاتوري بس عندي مسئولية، مسئول عن قرارات وأنا أرفض لفظ ديكتاتوري، وبعدين إزاي أكون كده يعني بجبرك على أغنية أصلا اتعرفت، زي ما محمد فؤاد مكنش عايز يقول كمانانا ومحمد منير مكنش عايز يقول جزء من نعناع الجنينة أنا بتكلم على الكبار، إحنا هنا معندناش ثقافة إن نسيب الشخص يعمل شغله، وأول واحد بيمحيه الشخص اللي وقف جنبه"..

وعن علاقته بالمطربة شيرين والمطرب تامر حسني بعد انفصالهما عنه، أكد أن علاقته بهما جيدة جدًا ولا يوجد معهما أي خلاف، موضحًا "عمر ما كان في خلافات بيني وبين شيرين أو تامر، واتعاونت أنا وتامر ولكن شيرين اتعاونا إني كتبتلها أغنيتين، أنا بتكلم مع أي حد، والعلاقة كويسة".

يذكر أنه في منتصف الشهر الماضي أنذر المنتج نصر محروس الفنان بهاء سلطان وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بسبب مشاكل المنتج مع الأول، وتعاقد الشركة مع "سلطان"، ووكل "محروس" المحامي سامح المنياوي لكي ينذر بهاء سلطان من أجل استكمال عقده معه، بعد أن تقاعس عن تسجيل أغنيات ألبوماته التي تعاقد معه لتقديمها، وكشف في الإنذار الموجه لـ"سلطان" أنه أوهم الجمهور بأن التعاقد أصبح لاغيًا بعد قرار المحكمة.

كما أنذر نصر محروس شركة روتانا لقيامها بالتعاقد مع المطرب، مشيرًا إلى التعاقد يعد لاغيًا، لأن بهاء سلطان مازال متعاقدًا مع شركة "فري ميوزيك"، ولا يحق لأي شركة التعاقد معه إلا بعد أن ينتهي من تسجيل ألبوماته معه.

وقال يوسف إبراهيم، محامي الفنان بهاء سلطان، إن الأزمة بين موكله والمنتج نصر محروس قديمة، وتعود إلى أن الطرفين وقعا عقدًا يبدأ من عام 2009، وينتهي في 2014، ويتضمن أن يضع الفنان بهاء سلطان صوته على ثلاثة ألبومات، ولكن المنتج سجل الألبوم الأول والثاني ولم يطرحه، وباع أجزاء من الألبوم إلى إحدى شركات الاتصالات، مشددًا على أنه لن يترك المنتج يمنع الفنان من الغناء: "مش هنسيبه".

وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة مع الإعلامي محمد الشاذلي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن نصر محروس لم يجهز الألحان والكلمات للألبوم الثالث كما تم الاتفاق عليه، واستغل بعض الثغرات في العقد، ورفع قضية بأن بهاء سلطان لم يسجل الألبوم الثاني، رغم أنه تم تسجيله من قبل، ولكنهم عندما أثبتوا أنه سجل الألبوم، قال "محروس" إن هناك أربع أغنيات بها عيوب هندسية، وأشار محام الفنان بهاء سلطان، إلى أن هذه العيوب الهندسية لا دخل لموكله بها، موضحا أن "سلطان" طلب السماح له بتسجيل الأغاني، التي أصابها عيب هندسي، ولكن "محروس" رفض الطلب.