رئيس "الشيوخ" يتسلم أرشيفا خبريا للغرفة الثانية للبرلمان منذ إنشائها

استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء بمكتبه، وفدًا من مؤسسة الأهرام برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، وبحضور النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ الصحفي بجريدة الأهرام ،وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عودة الغرفة الثانية للبرلمان.

من جانبه، هنأ الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، المستشار عبدالوهاب عبد الرازق لتقلده منصب رئاسة مجلس الشيوخ، وكذا عودة الغرفة التشريعية الثانية، لافتًا إلى أن "عبدالرازق" قامة قانونية رفيعة المستوى، وإضافة كبيرة للغرفة التشريعية الثانية – مجلس الشيوخ – العريقة على حد وصفه.

وأوضح "سلامة"، إن هناك تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة في كافة المجالات وسيكون للعمل التشريعي دور رئيسي فيها، مضيفاً "سيكون مجلس الشيوخ إضافة قوية لمصر".

ودعا عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الشيوخ لحضور الاحتفالية التي تنظمها الأهرام بمناسبة مرور 145 عاما علي تأسيسها، لاسيما وأنها ثاني مؤسسة صحفية في العالم بعد "نيويورك".

وشهد اللقاء، إهداء عبد المحسن سلامة، نسخة من أرشيف مجلس الشيوخ منذ نشأته وحتي آخر خبر كُتب عنه، ونسخة من الصفحة الأولى لجريدة الأهرام يوم ميلاد رئيس مجلس الشيوخ، فضلًا عن نسخة أخرى تم إهدائها إلى أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان.

ويستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ظهر اليوم اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بمكتبه.