رانيا محمود ياسين لـ"والدها": "مر 4 أسابيع على وفاتك.. وحشتني قوي"

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صور مجمعة لأبيها الفنان الراحل، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "رانيا" على الصور المجمعة قائلة: "مر 4 أسابيع.. أفتقد أبي.. ووحشتني أوي ربنا يرحمك يا حبيبي".

توفى الفنان محمود ياسين 14 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير ومحبي الراحل.

من المقرر أن تستضيف دار الأوبرا المصرية حفل تأبين للفنان الراحل محمود ياسين بحضور أسرته وأبنائه يوم 23 نوفمبر الجاري.

وشارك محمود ياسين في عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية؛ لتمكنه من اللغة العربية، وتميزه بصوت رخيم وأداء راق، وتولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

وكان السيناريست عمرو محمود ياسين، رد مؤخرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على الشائعة التي انتشرت عن منع الفنانة نجلاء فتحي، من حضور عزاء والده.

وقال "عمرو": "شائعة سخيفة على السوشيال ميديا، يتبناها بعض أصحاب قنوات اليوتيوب اللي بتحب تعمل ترندات، وتألف كلام فاضي، مفاد الشائعة إن أنا وأمي وأختي رفضنا إن الفنانة الكبيرة الغالية علينا جميعا نجلاء فتحي تحضر عزاء الوالد رحمة الله عليه"، مؤكدا: "طبعا أنا مذهول من التأليف والتلفيق والقدرة الرهيبة على الكذب واختلاق القصص الوهمية، شيء في منتهى السخافة".

ونوه السيناريست عمرو محمود ياسين: "أحب أضيف كمان إن فيه شائعة برضه إن فيه مشكلة حصلت مع الفنان عادل إمام لما وصل العزاء، ده برضه محصلش، الفنان عادل إمام لم يحضر العزاء وحضر نجله المحترم رامي إمام".