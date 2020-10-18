رانيا محمود ياسين تشكر كل من تقدم بواجب العزاء في والدها

شكرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها على موقع فيسبوك، كل من تقدم بواجب العزاء في والدها.

وكتبت "بشكر كل من عزاني في أبي الغالي سواء في جنازة أو العزاء أو اتصل بي تليفونيا أو قدم العزاء على شبكات التواصل، شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها نسألكم الدعاء لأبويا والفاتحة على روحه الطاهرة".

و قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن الراحل محمود ياسين لم يكن مصابا بمرض آلزهايمر كما يتم تداوله، بل كان يتذكر كل أصدقائه ومحبيه، حتى آخر أيامه، مشددة على أنه كان حريصا على ضبط اللغة العربية وهو يتحدث، وتابعت: "والدى كان بيضايق لما حد يقول تشكيل غلط".

وأضافت وهى تجهش بالبكاء، خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: "الفراق وحش وللأسف أبويا مات".

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

ومحمود ياسين مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.وبزغ نجم محمود ياسين فنيًا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة أفلام "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازدادت أعماله الدرامية بشكل كبير، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان".

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.