"الصحة" تستعد للموجة الثانية بـ60 معملا لتحليل كورونا بالمحافظات

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن حصول المعامل التابعة للوزارة على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد "EGAC" يعد تتويجًا لمجهود المعامل طيلة الفترة الماضية.

وأضافت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن "وزارة الصحة العالمية تعمل وفقًا للمعايير العالمية، ومن ثم تُوجت بشهادة رسمية ومعتمدة، فنحن نعمل على مدار ساعات الأسبوع دون راحة، وحصلنا على الاعتماد في فحص الـpcr".

وتابعت، بأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تؤكد دائمًا أهمية الخطوة الاستباقية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، إذ جرى فتح نحو 60 معملًا مركزيًا بمحافظات الجمهورية، "محدش هيتنقل من مكان لمكان، والكواشف موجودة بأكبر من الكميات اللي طلبناها، ولدينا ورش عمل في المعامل المركزية، ونراجع أخطائنا، ونعمل على إصلاحها، ونؤهل كل المحافظات لكي تكون جاهزة للموجة الثانية من فيروس كورونا حال حدوثها لا قدر الله".

وأردفت، "كل الناس اللي بتحلل عشان عندها أعراض مسحتهم بتبقى ببلاش، لكن للمسافرين بيكون التحليل بـ1200 جنيه للمصريين، و100 دولار للأجانب، وده سعر التكلفة، ومفيش نسبة ربح، لأن وزارة الصحة مش جهة ربحية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 101 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100540 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.