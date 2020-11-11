وكيل وزارة الصحة: الحرب ضد كورونا تعتمد على النفس الطويل

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن الحرب على فيروس كورونا المستجد طويلة وتعتمد على النفس الطويل، لأن الفيروس غير مرئي والأشخاص شعروا بالممل بعد طول فترة ارتداء الكمامات، ولكن الحالات ارتفعت خلال الأيام العشرة الماضية بعد أن كانت 120 حالة ثم ارتفعت إلى 221 حالة.

وأضاف "عبد الفتاح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن الدولة مستمرة في اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومتحسبة لأي ارتفاع لكن المواطن عليه دور كبير والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان حددت 8 محاور تتبعها لمحاربة جائحة كورونا.

وأشار وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إلى أن الدولة حدثت بروتوكولات العلاج، وتعمل على توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لكل الحالات وخاصة الحالات الحركة كما تستعد المعامل التابعة للوزارة للعمل بدوريات منظمة من أجل مواجهة الموجة الثانية من كورونا، لافتا إلى الوزارة استعدت بالتنسيق مع الوحدات التابعة لها خاصة في منطقة مدينة نصر التي شهدت معدلات إصابات مرتفعة في الموجة الأولى.