الحكومة تحذر من البلاك فرايداي: غلق أي محل 3 أيام حال مخالفة تدابير كورونا

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحذيرا مهما في إطار استعدادات المحلات التجارية لموسم تخفيضات ما يُعرف بـ"البلاك فرايداي".

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المولات والمحلات التجارية، موضحا أنّه سيتم إغلاق أي محال تخالف الإجراءات لمدة 3 أيام.

كان رئيس الوزراء ترأس قبل قليل، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

وتابع مدبولي خلال الاجتماع، مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيدا للانتقال إليها، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الإسراع في تنفيذ الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة.

وشدد على أنّ هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيا.

ونوه مدبولي خلال الاجتماع، بأنّ هذا الأسبوع شهد كذلك حدوث نوة المكنسة في كل من محافظتي الإسكندرية ومطروح، وبناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها، جرى التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّه كان يتابع الموقف تليفونيا مع المحافظين على مدار اليوم.

وفي هذا الصدد، وجّه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، القائد العام للقوات المسلحة، على دور القيادة الشمالية، وقيادة القوات البحرية في تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لساعات طويلة، لافتا إلى أنّ المشكلة التي واجهت القائمين على التعامل مع الأمطار كانت في المناطق العشوائية بالإسكندرية، ما يؤكد الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتطوير تلك المناطق، ونقل السكان إلى مناطق بديلة مؤهلة.