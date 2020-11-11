رئيس جامعة سوهاج يفاجئ المطعم المركزي بزيارة لمتابعة إعداد الطعام

أجرى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، زيارة مفاجئة، عصر اليوم، للأقسام الرئيسية بالمطعم المركزي بمقر الجامعة القديم، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للطلاب، رافقه الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، وحامد عبدالحميد مدير عام التغذية بالجامعة.

وخلال الجولة تابع رئيس الجامعة مراحل استلام المستلزمات السلعية من المواد التموينية والخضروات والفواكه الخاصة بإعداد الوجبات الرئيسية للطلاب وضيوف الجامعة، مشدداً على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال مراحل إعداد الطعام، من غسل الأيدي باستمرار وارتداء الكمامات والقفازات، وعدم دخول المطعم لغير المختصين من الطهاة والمراقبين والفنيين، مؤكداً أن منظومة الطعام داخل المطعم المركزي مراقبة من قبل أطباء بيطرين وأخصائيين تغذية.

كما عاين "عزيز" مراحل طهي الطعام وطرق التغليف السليمة للوجبات، وتأكد من فترة صلاحية المنتجات وجودتها ومحتويات كل وجبة ومطابقتها للكمية والوزن، حسب الجدول اليومي المعد بذلك، مكلفاََ إدارة المطعم بتعليب الوجبات المقدمة للطلاب خارج صالات الطعام، والتخلص الآمن من بقايا الطعام حسب الشروط الصحية والبيئية.

وفي السياق نفسه قام رئيس الجامعة بجولة مشابهة زار فيها كافتيريات الجامعة بالمقر الجديد، وراقب الأسعار ومطابقتها للسعر المعلن، وكذلك جودة وصلاحية المواد الغذائية المقدمة للطلاب.

يذكر أن رئيس جامعة سوهاج، استقبل منذ يومين الدكتور حسام الدين نظمي أستاذ قسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، في زيارة ميدانية لمتابعة تجهيزات مبني كلية الفنون التطبيقية والتراثية بحي الكوثر.

وأضاف عزيز أن إنشاء كلية الفنون التطبيقية والتراثية يأتى بناءاً علي قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بالموافقة علي مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، موضحاً أن إدارة الجامعة تحرص على إضافة كليات جديدة متنوعة التخصصات، وكذلك تقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطور العلمي الهائل في كافة المجالات، وذلك من أجل خدمة أبناء محافظة الصعيد بشكل عام والإقليم بشكل خاص.