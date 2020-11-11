الإسكان توضح تفاصيل إعفاء المتخلفين عن سداد أقساط الوحدات من الغرامات

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل إعفاء المتخلفين عن سداد أقساط الوحدات والأراضي، قائلا، إن وزارة الإسكان تعفي المتخلفين عن سداد أقساط الوحدات والأراضي والمحلات من غرامات التأخير.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هذه مبادرة من قبل الهيئة العمرانية الجديدة وهذا الإعلان سيستمر لمدة شهر من اليوم 11 نوفمبر 2020، مشيرا إلى أن المستفيدين من هذا الإعلان هم الوحدات السكنية، الإدارية، المهنية، المحلات التجارية، وقطع أراضي مختلفة أنواعها سواء كانت سكنية، خدمية، استثمارية، تجارية، وصناعية.

وتابع، أن الحل للمواطنين لمن يتراكم عليهم الغرامات الآن عليهم التوجه إلى جهاز المدينة التابع لقطعة الأرض، أو الوحدة السكنية والقيام بسداد كامل للأقساط المتأخرة وسيتم رفع الغرامة كاملة، مؤكدا على أن إعلان الإسكان الاجتماعي الذي بدأ منذ شهر نوفمبر الحالي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين بشكل غير مسبوق على كراسات الحجز في مكاتب البريد، وذلك نظرا للتيسيرات التي تقدمها وزارة الإسكان الاجتماعي ومد فترة السداد بالنسبة للأقساط على الوحدات لأكثر من 20 عاما.

الإسكان ترفض تحصيل ثمن الشقق "كاش": يتيح المتاجرة بها

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية من حين لآخر، في عدد من المدن الجديدة، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بنظام تقسيط محدد، على فترة تصل إلى 20 عاما، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك وحدة خاصة به.

وعليه وضع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من الإجراءات والشروط، لمنع بيع الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق، بين المواطنين بعد الحصول عليها.

ومن ضمن الإجراءات قرار صندوق الإسكان الاجتماعي، بمنع تحصيل ثمن الوحدة السكنية بعد فوز العميل بها "كاش"، وإلزامه بنظام دفع عن طريق تقسيط قيمة الوحدة السكنية وفقا لمساحتها على أكثر من سنة.