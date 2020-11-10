بمقدم 50 ألف جنيه.. أبرز 10 معلومات عن 1011 وحدة جديدة من الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، عن طرح 1011 وحدة سكنية، من حصة هيئة المجتمعات العمرانية، بعدد من المشروعات في 5 مدن جديدة، اعتبارا من يوم 22 نوفمبر الجاري.

وتستعرض "الوطن"، أبرز 10 معلومات عن الوحدات المقرر طرحها، من حيث عددها وأماكنها ومساحتها وطريقة التخصيص وقيمة مقدم الحجز، وذلك في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها، وهي:

عدد الوحدات

1 - يبلغ عدد الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1011 وحدة سكنية.

أماكن الوحدات

2 - تطرح الوحدات من حصة هيئة المجتمعات العمرانية بعدد من المشروعات في 5 مدن وهي، "القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور، رشيد الجديدة".

3 - تطرح عدد 447 وحدة سكنية بمشروعات أرابيا بمدينة القاهرة الجديدة، الياسمين بمدينة 6 أكتوبر، السويفي بمدينة العاشر من رمضان وبندر الربيع بمدينة العبور.

4 - يتم طرح باقي الوحدات بواقع 564 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات.

مساحات الوحدات

5 - تتراوح مساحات الوحدات من "63 : 125 متر مربع في كل من مدن القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور، ومساحات من 90 إلى 93 متر مربع في مدينة رشيد.

طريقة التخصيص

6 - يتم التخصيص بنظام الحجز الإلكتروني "أون لاين".

قيمة مقدم الحجز

7 - يبلغ قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه.

8 - توجد أنظمة سداد ميسرة للعملاء تناسب كل الشرائح.

9 - تتوافر التفاصيل الكاملة للوحدات من حيث الشروط وطريقة الحجز ومواقع الوحدات والنماذج والأسعار وأسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني للهيئة.

10 - يبدأ الحجز اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر الجاري.

وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، اليوم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، أن الوزارة قررت إعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط المستحقة على الوحدات، الأراضي أو المحلات من غرامات التأخير، ويتم الإعلان وتطبيق القرار اعتبارا من الغد ولمدة شهر، حيث يقوم العميل بالتقدم إلى جهاز المدينة التابع لها وسداد الأقساط المتأخرة بشرط تسديدها جميعا.