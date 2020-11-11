67 ألف مواطن يسحبون كراسات شروط وحدات الإسكان الاجتماعي

قالت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ مكاتب البريد الإلكترونية باعت حتى مساء أمس، 67 ألف من كراسات شروط وحدات إسكان متوسطي ومحدودي الداخل على مستوى الجمهورية، ومشيرًا إلى أنَّ من المتوقع أن يصل إجمالي عدد راغبي حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لـ300 ألف على الأقل.

وأضافت المصادر، أنّ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، تعهدت بتوفير كراسة الشروط والمواصفات لجميع راغبي الحجز، ولا يوجد أي ميزة في شراء كراسة الشروط أول يوم كما يظن البعض، فالجميع سواسية، من اشترى الكراسة أول يوم، ومن اشتراها آخر يوم.

راغبو حجز وحدات الإسكان الاجتماعي يواصلون شراء كراسات الشروط

وواصل راغبو حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بـ14 محافظة، شراء كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل من مكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية، وسط حالة من الفرحة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجزار: الطرح في إطار مبادرة الرئيس السيسي

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن فتح باب الحجز وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهرا، في عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

الدولة تتحمل دعم غير مباشر بـ210 إلى 280 ألف جنيه لكل وحدة سكنية

وأكد وزير الإسكان، أنّه بالنسبة لوحدات محدودي الدخل، فإنّ الدولة تتحمل دعم غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب تقديم الصندوق دعم نقدي مباشر للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعم غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

كانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قالت: يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.