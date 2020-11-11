بـ27 غرفة عمليات و61 معملا.. "الصحة" تستعد للموجة الثانية لكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان حالة الطوارئ استعدادا للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، خاصة مع العودة مرة أخرى لزيادة أعداد مصابي كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، والتي بدأت في بعض دول العالم، مشيرة إلى المتابعة اليومية الدقيقة من قبل القيادة السياسية، ومن خلال لجنة الأزمات واللجنة الطبية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة خطة الدولة وكل الإجراءات المتخذة للتصدي للفيروس ومواجهة كل التحديات، كما أكدت اهتمام القيادة السياسية بملف مواجهة فيروس كورونا المستجد ووضعه من ضمن أولوياتها.

الصحة: تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن خطة واستعداد الوزارة للموجة الثانية لفيروس كورونا، وقال إنه تم تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات، وتم تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتكول علاج فيروس كورونا المستجد ومتابعة الالتزام ببروتكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" تم زيادة المخزون الإستراتيجي للأدوية الخاصة ببروتكول علاج فيروس كورونا المستجد وزيادة مخزون المستلزمات الوقائية، مشيرا إلى تدريب القوى البشرية على بروتكول العلاج الجديد.

وفيما يتعلق بالمعامل المركزية قال المصدر إنه تم عمل منظومة معامل على مستوى الجمهورية وزيادة المعامل إلى 61 معملا، لافتة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات الصدر والحميات والعزل وزيادة إمداد المستشفيات بأجهزة الأشعة المقطعية.

وأكد المصدر على زيادة مقاعد الخط الساخن 105 من 500 شفت إلى 800 يوميا بالإضافة إلى تزويدة باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية لبدء تجهيز خط إنتاج بشركة فاكسيرا بالتعاون لنقل تكنولوجيا التصنيع للقاجات فيروس كورونا المستجد.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، فبحسب التقارير الصادرة من الوزارة فوصل معدل الشفاء إلى 91.6%.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.