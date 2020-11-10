الصحة: المعامل المركزية للفيروسات بمصر الوحيدة المعتمدة بالشرق الأوسط

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ جيش مصر الأبيض عمل طوال الفترة الماضية في صمت وتفان، في ظروف لم تمر بها مصر أبدًا من قبل.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها في الاحتفال السنوي الثاني للمعامل المركزية بوزارة الصحة، أنّ المعامل المركزية في الوزارة، هي المرجعية لكل أنواع التحاليل، ولدينا تواصل مع منظمة الصحة العالمية عن تقييم عمل المعامل، وجاءت النتائج بكل فخر، وأصبحت المعامل معتمدة بشكل دولي.

وتابعت الوزيرة، أنّ المعامل المركزية في مصر أصبحت أول معمل معتمد في الشرق الأوسط لتحاليل الفيروسات، والحكومة كاملة واثقة في المعامل المركزية.

وأكدت زايد، توفير الكواشف الطبية السريعة، والكواشف الخاصة بتحليل pcr للكشف عن كورونا.

الصحة تتواصل مع فايزر للاتفاق على اللقاح الجديد

وأعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية للأدوية، أمس الاثنين، أنّ اللقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره أثبت فعاليته بنسبة 90%، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأعلنت وزارة الصحة أمس أنّها تفاوضت مع شركة فايزر الأمريكية، في أكتوبر الماضي، للحصول على 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا.

وتحدث الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة والكسان في تصريحات إعلامية مساء أمس، قائلا إنّ إعلان الشركة إثبات فعالية لقاحها بنسبة 90% مبشر، مشددًا على أهمية عدم التعجل، من الناحية العلمية حتى انتهاء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

في حين، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنّ مصر سيكون لها حصة مؤكدة من لقاحات فيروس كورونا عند إنتاجها تجاريًا، كاشفا عن تواصل مصر مع جميع الجهات المتخصصة في هذا الشأن.