"جلطة في القلب" تداهم مرشح إعادة النواب بدائرة بورفؤاد

أصيب المرشح المؤهل لخوض جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، في دائرة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، محمد سامي عامر، بـ"جلطة في القلب"، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات اليوم الأربعاء، في حالة حرجة.

وقال الدكتور حسن نوح، مدير المستشفى التخصصي الذي يخضع مرشح الإعادة للعلاج به، إنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين إصابة المرشح محمد سامي عامر بجلطة فى القلب، حيث يخضع للعلاج في غرفة العناية المركزة.

وأضاف مدير المستشفى أنه مرشح النواب خضع لإجراء عملية "قسطرة" لتركيب دعامة بالقلب، لافتاً إلى أن حالته "مستقرة"، وتم وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، للتأكد من تحسن حالته.

وسعى الدكتور "نوح" إلى طمأنة أسرة "عامر" بأن هذه "الأزمة" لا تشكل خطورة على حياته وستمر على خير، بشرط عدم تعرضه للإجهاد، قائلاً إنه طلب من المرشح التحلي بالهدوء والابتعاد عن كل ما يجهد قلبه.

وتعالت دعوات العديد من أبناء دائرة بورفؤاد، في بورسعيد، بالشفاء لمرشح الدائرة، الذي استطاع أن يحجز مكاناً له في جولة الإعادة، من بين 30 مرشحاً خاضوا الجولة الأولى من الانتخابات.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت شغف أهالي بورسعيد لطلبهم التعرف على المرشح المستقل، الذي وصفه البعض بـ"المغمور"، والذي استطاع أن ينافس عدداً من كبار المرشحين على المقعد الفردي بالدائرة، وطالبوه بالتواصل معهم، وتكثيف مؤتمراته الجماهيرية ليتعرفوا على شخصيته أكثر.

وأعرب عدد كبير من أهالى بورسعيد تأييدهم للمرشح "سامي عامر"، وأشادوا بمنافسته، حتى وصل إلى جلة الإعادة، رغم عدم معرفة الكثيرين به، باستثناء أهالي منطقة "القابوطي"، بحي الضواحي، الذين نزلوا كتلة واحدة للتصويت له، حتى تمكن من تخطي أسماء لها ثقلها في الشارع البورسعيدي.

ويخوض "عامر" جولة الإعادة على مقعد الدائرة الأولى، بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي، بعد حصوله على 4 آلاف و791 صوتاً، في مواجهة "طارق حسن عمار"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، الذي حصل على 10 آلاف و350 صوتاً، في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب.