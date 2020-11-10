أستاذ آثار إسلامية بجامعة بورسعيد يحصد جائزة "الشيخ جميل خوقير"

حصد الدكتور بدر عبد العزيز، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة بورسعيد جائزة "الشيخ جميل عبد الرحمن خوقير" بمؤتمر الآثاريين العرب، عن مجمل أعماله الأكاديمية، وتسلم "عبد العزيز" الجائزة في حفل ختام المؤتمر ي حضور كوكبة من العلماء والأثاريين العرب.

وتقدم الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد بالتهنئة للدكتور بدر عبد العزيز، لفوزه بهذه الجائزة ذات المردود المادي عن مجمل الإنتاج العلمي الخاص به في أعماله المتعلقة بأثر الحضارة الإسلامية على العمارة والفنون الأوروبية خلال المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للاتحاد العام للآثاريين العرب، وأكد رئيس الجامعة أن نجاحات أساتذة بورسعيد تتوالى فى مختلف المحافل العلمية ليثبتوا يوما بعد يوما تميزهم العلمي.

يذكر أن جامعة بورسعيد نظمت محاضرة عبر الإنترنت لطلاب الدراسات العليا بجامعة بورسعيد تحت عنوان (مهارات تطوير الذات وصناعة الشخصية العلمية البحثية الإيجابية ) تحت رعاية الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس الجامعة، حاضر فيها الدكتور أبو العلا عطيفي حسين، مؤسس ورئيس المدرسة العلمية البحثية المصرية والأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

واستهدفت الندوة تحفيز طلاب الدراسات العليا على البحث العلمي والتفكير الإيجابي بمناسبة دخول جامعة بورسعيد تصنيف التايمز العالمي كما تناولت محتوى هام عن البحث العلمي والتفكير الإيجابي ومهارات تطوير الذات وتعزيز التفكير الإبداعي وما هي العمليات التي تقف في طريق التطوير الذاتي مثل السلبية والإحباط وكيفية التغلب عليها.