انتحار مزارع بطلق "خرطوش" لمروره بأزمة نفسية في أسيوط

أقدم مزارع من محافظة أسيوط على الانتحار، بإطلاق النار على نفسه من بندقية "خرطوش" بحوزته، أثناء عمله داخل مزرعة دواجن، في قرية "الزاويا"، التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد وصول بلاغ من الأهالي بإقدام شخص على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، أثناء تواجده بمزرعة دواجن بقرية "الزاويا"، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "محمد النوني أحمد عباس جاد الرب"، مقيم بمنطقة "الباطن"، التابعة لقرية "درنكة"، دائرة المركز.

وكشفت تحريات مباحث المركز أن المجني عليه وشقيقه كانا يتواجدان في مزرعة الدواجن محل عملهما، وأثناء نوم شقيقه، أقدم المجني عليه على الانتحار، بإطلاق النار على نفسه من بندقية "خرطوش" كانت بحوزته، لسوء حالته النفسية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية، ويجري استكمال الإجراءات القانونية.

وشهت محافظة أسيوط العديد من حالات الانتحار، خلال الفترة الأخيرة، من بينها إقدام فتاة على التخلص من حياتها بتناول أحد الأقراص السامة، بقرية "النواورة"، التابعة لمركز البداري.

وفي وقت سابق، أقدمت طالبة بالثانوية العامة على الانتحار بتناول قرص سام، بسبب خوفها من الامتحانات، بمركز القوصية.