5 مستندات لجدولة مديونية فواتير المياه على أقساط شهرية

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان عن 5 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن عند تقدمه بطلب لخدمة جدولة مديونية فواتير المياه على أقساط شهرية، حتى يستطيع سداد الفواتير المتراكمة عليه.

المستندات المطلوبة

1- طلب من العميل بالرغبة في جدولة المديونية على أقساط شهرية.

2- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

3- نموذج طلب تقسيط مديونية.

4- آخر فاتورة سددها المنتفع.

5- رقم الهاتف الأرضي والمحمول الخاص بالمنتفع.

الإجراءات

- يقدم المنتفع نموذجًا من طلب تقسيط مديونية بقسط شهري.

- يسدد المنتفع 25% من قيمة المديونية كدفعة مقدمة.

- يوقع المنتفع على إقرار بقبوله دفع الأقساط بمقابل تقسيط المحدد باللائحة.

- إخطار مركز الإصدار بجدولة المديونية.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب مصر وطرق الدفع

- يقوم المواطن أولاً بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه في المحافظة التابع لها.

- يقوم الشخص بإدخال الرقم الآلي المكون من 14 رقم المدون على أي فاتورة قديمة.

- بعد إدخال رقم الفاتورة يتم الضغط على كلمة "بحث".

- يقوم العميل بإعادة كتابة رقم الفاتورة الآلي مرة أخرى للتأكد من صحته.

- الالتزام بالمواعيد المحددة لقراءة العداد.

- دفع قيمة الفواتير يكون عن طريق مركز "فوري"، ومكتب الدفع التابع لشركة المياه والصرف الصحي، أو الدفع إلكترونيًا من خلال اختيار خدمة "السداد".

الاستعلام عن فواتير المياه عن طريق الهاتف المحمول

- يقوم المستخدم الذي يرغب في الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه الخاصة به بتحميل التطبيق.

- يتم اختيار اسم المحافظة التابع لها العميل.

- ثم يقوم المواطن بإدخال رقم العداد والضغط على استعلام.

الاستعلام عن فاتورة المياه مباشرة والدفع في المكتب

أما في حالة الرغبة في الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه وسداد قيمتها مباشرة يتم اتباع الخطوات الآتية:

- التوجه مباشرة إلى مكتب دفع الفواتير الخاص بشركة المياه والصرف الصحي.

- يقوم العميل بإعلام أحد موظفي المكتب عن اسم صاحب العداد ليتعرف على قيمة الفاتورة.

- في حالة سداد الفاتورة من خلال المكتب يقوم الموظف بإعطاء المواطن إيصال دفع.