عاجل.. وزير التعليم يعلن إمكانية تقسيط "المصروفات" حتى 4 دفعات

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، إمكانية تقسيط مصاريف العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية.

وقال "شوقي"، على أحد جروبات الواتس آب، التي تضم عدداً من أولياء الأمور، إنه يمكن تقسيط المصاريف خلال العام الدراسي على دفعتين أو أربع دفعات، على أن يتم استكمالها قبل نهاية العام الدراسي، للتيسير على أولياء الأمور.

وردا على استفسارات أولياء الأمور عن نوعية المدارس التي يسرى عليها القرار، قال: "الحكومية يا أفندم".