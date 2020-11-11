وفد التعاون الألمانى ينهي زيارته لأسوان باجتماع مع جمعية المستثمرين

اختتم وفد الـتعاون الألماني " GIZ" زيارته، اليوم، لمحافظة أسوان، التي تابع فيها مشروع التعليم المزدوج، بحضور "كورا جوتمان" مدير البرنامج بالتعاون الدولي الالماني، والمهندس عاطف عبدالملاك، نائب مدير البرنامج، و"برتى شاكر" خبير فريق التوجيه لمشروع دعم التشغيل، والخبراء "شيماء يوسف " و"مونيكا ممدوح" و"اسلام محمد" .

واستقبل الوفد أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين، برئاسة المهندس سطوحي مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، ودينا محب، مدير الوحدة الإقليمية لمشروع التعليم المزدوج.

وخلال الزيارة، قدم الوفد المشروع الجديد، وناقش أعضاء الجمعية للاتفاق على الخطوات القادمة، بعد عرض الأعضاء ما تم من خطوات مختلفة في مراحل قبول طلبة التعليم المزدوج لسنة 2020-2021 وأبدى الجانب الألماني إعجابه بالتنظيم والإدارة واختيار الطلاب دون وساطة أو محسوبية.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجه إلى تقديم كافة التسهيلات، بعد فتح باب القبول بمدارس التعليم المزدوج، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بحد أدنى 205 درجة، بمقر الوحدة الإقليمية بجمعية المستثمرين بأسوان، مشيداً بدور مديرية التربية والتعليم وجمعية المستثمرين والتعاون المتواصل مع وكالة التعاون الإنمائي الألمانية GIZ، من أجل دعم جهود الدولة، للتوسع فى مجال التعليم الفنى، وفتح أفاق جديدة أمام أبنائنا الطلاب، لمساعدتهم فى إيجاد فرص عمل مناسبة، للحد من مشكلة البطالة.

وقال سطوحي مصطفى، إنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحث ودراسة سوق العمل، جار توفير ما يقرب من ألف فرصة تدريبية لأبناء محافظة أسوان، تشمل مختلف التخصصات المهنية، حيث وصل أعداد الطلاب المستفيدين من الفرص التدريبية التى توفرها مدارس التعليم المزدوج، إلى 1600 طالب وطالبة بالعديد من المجالات مثل الطاقة الشمسية، ومياه الشرب والصرف الصحى والأسمدة والرخام والجرانيت وذلك من مختلف المراكز والمدن.