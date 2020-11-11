محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ820 موظفا

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى حيث تضمنت الحركة ترقية 820 موظفاً إعتباراً من 1 / 7 /2020 من الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتي 30 / 6 / 2020 مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة قرين كل مستوي وظيفي إلي المستويات التي تعلوها مع أحتفاظهم بالأقدمية بالمستوي الوظيفي بعد الترقية يأتى ذلك فى إطار الكتاب الدوري رقم " 2 " لسنة 2020 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 101 لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

وشمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية حيث تضمنت الحركة ترقية 348 موظفاً تخصصياً و75 موظفآ مكتبيآ و54 موظف فنيآ و213 موظف خدمات و130 موظف حرفيآ على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية واشار قرار المحافظ ان يمنح الموظف اعتباراً من 1/7/2020 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر .

وأكد راشد حرص المحافطة الدائم على الإرتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة و التفانى في العمل