محافظ الجيزة ينبه على مقدمي طلبات التصالح لارتداء كمامة: عشان سلامتكم

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التنبيه على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية ومكاتب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بارتداء الكمامات وتوفير أماكن انتظار للمواطنين إضافية وتحقيق أقصى معدلات التباعد الاجتماعي، حفاظا على السلامة العامة في ظل المجهودات التي تنفذها الدولة لمجابهه تفشي فيروس كورونا.

ووجه محافظ الجيزة، بتعليق لافتات توعيه للمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات قبل الدخول لأي منشأه او مصلحه حكومية لافتاً ان المحافظة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية والمكاتب المختصة بالأحياء والمراكز والمدن ومقار الوحدات المحلية وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح حتي نهاية نوفمبر الجاري تسهيلا على المواطنين.

وقال راشد إنَّ المحافظة قد شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال الشهر الماضي للتقدم بطلبات التصالح، مشيدا بالوعي الكبير لدي المواطنين الراغبين في التصالح وحرصهم على تقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 143 ألف طلب، وإجمالي ما تمّ تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء تعدى حاجز المليار جنيه حتى الآن، وذلك خلال مراحل تلقي طلبات التصالح سواء المرحل الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي مشيراً إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومي وحتى مغادرة آخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلاً على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن حي الهرم جاء في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات تصالح حيث تعدت 35 ألف طلب، يتبعه مركز أبو النمرس بأكثر من 16 ألف طلب ومركز كرداسة 15 ألفا و211 طلبا، ومركز أوسيم بـ14 ألف طلب وذلك حتى أمس.