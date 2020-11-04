محافظ الجيزة يتفقد استكمال "محور السادات".. بديل جديد لشارع الهرم

تفقد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، أعمال استكمال محور "محمد أنور السادات"، المعروف بـ"محور ترسا"، والذي يُعد بديلاً جديداً لشارع الهرم، حيث شملت جولة المحافظ، اليوم الأربعاء، متابعة سير العمل في المسافة من محور "اللبيني" حتى طريق "المنصورية".

وتشهد المنطقة إزالة بعض العقارات التي تعترض خط التنظيم، في ضوء قرار نزع الملكية الصادر في هذا الشأن، وحتى يمكن الانتهاء من تنفيذ المحور وتشغيله، في المسافة من محور ترعة "الزمر"، حتى طريق "المنصورية"، بطول حوالى 6 كيلومترات، حتى يكون بديلاً لشارع الهرم.

كما التقى محافظ الجيزة عدداً من المواطنين المقرر نزع ملكية عقاراتهم، وحرص على الإجابة على تساؤلاتهم حول قيم التعويضات المقررة، وكذا الشقق السكنية المعروضة عليهم، بالإضافة إلى أحقيتهم في قيمة التعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها، مضيفاً أن الدولة وفرت المبالغ المخصصة للتعويضات بالكامل للمستحقين، وهو الأمر الذي لقي ارتياحاً بين المواطنين، الذين تقرر نزع ملكية عقاراتهم.

كما تفقد محافظ الجيزة، خلال جولته اليوم، أعمال التطوير الجاري تنفيذها في عدد من المحاور المرورية بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، في ضوء سعي المحافظة لسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية.

وأكد "راشد" على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية بكافة المحاور المرورية، وبما من شأنه التأثير بالإيجاب على السيولة المرورية وحركة المشاة، وكذا مراعاة اللمسة الجمالية بها، في ضوء الخطة التي تم وضعها بالتعاون مع العديد من المكاتب الاستشارية، لتطوير تلك المحاور، والحفاظ على النسق الحضاري والجمالي بها، وتحسين الرؤية البصرية لها.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والهرم.