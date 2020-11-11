الصحة تطالب بتشديد الإجراءات الاحترازية: الوفيات تزيد في ديسمبر ويناير

قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّه بات من الملحوظ عالميا أنّ أعلى معدل وفيات يكون في شهري ديسمبر ويناير، نظرا لزيادة معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أنّه في ظل الوباء فلابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر خلال هذه الأشهر لتجنب ارتفاع معدل الوفيات.

عرضت الوزيرة خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول الموقف الراهن لفيروس كورونا المستجد في مصر.

كما عرضت الدكتورة هالة زايد، أحدث موقف للقاحات، موضحة أنّه في 9 نوفمبر الحالي، أعلنت شركة Pfizer وشركة BioNTech أنّ البيانات الأولية تشير إلى أنّ اللقاح كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% بعد تجربة اللقاح على 43 ألف مشارك، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل شركة لمثل هذه النتيجة، وحصلت الشركتان على تصريح ببدء اختبار اللقاح على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا - وهي أول تجربة سريرية بذلك.

وعرضت الوزيرة موقف البروتوكولات العلمية والعلاجية عالميا، وشرحت التعديلات الرئيسية المدرجة في النسخة الرابعة لبروتوكول وزارة الصحة لعلاج كورونا.