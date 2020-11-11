أعلن الشاعر والناقد شعبان يوسف، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رحيل الشاعرة والقاصة ندى إمام.

وندى إمام، شاعرة وقاصة وكاتبة مسرحية، وهي عضو عامل بنادي أدب مصر الجديدة، وعضو اتحاد الكتاب، وعضو نادي القصة، وتكتب الشعر والرواية والقصة القصيرة، ولها كتابات في النقد الاجتماعي بطعم القص القصير، ومن أعمالها الشعرية "أشباح الطلل"، ومن أعمالها الروائية "إحداث إمرأة لا تشبهني"، وغيرها.

وفازت الكاتبة الراحلة بالعديد من الجوائز، منها جائزة إحسان عبد القدوس فرع القصة القصيرة عام 2018، وجائزة نادى القصة عام 2016، وحصلت على المركز الأول، عن قصتها "البرتقالة لا تعرف الحب".

وتتناول "البرتقالة لاتعرف الحب" الأصدقاء الذين عادة ما يكون لديهم دوافع الإساءة النفسية لأصدقائهم والتسلط عليهم، وكيف يتغيروا بمرور الوقت وتتغير مواقفهم فى الحياة تجاه بعضهم البعض إلى الأفضل.