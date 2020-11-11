مقدم 50 ألف جنيه.. شروط حجز 820 وحدة كاملة التشطيب بمنطقة مطار إمبابة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، تفاصيل الطرح الأول للوحدات السكنية كاملة التشطيب بمنطقة أرض مطار امبابة، والذي يشمل 820 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 ضمن المرحلة الأولى.

وتستعرض "الوطن" شروط وخطوات حجز الوحدات على النحو التالي:

خطوات التقديم لحجز الوحدات السكنية

- يدخل الراغب في الحجز على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، والخاص ببنك التعمير والإسكان دون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يطبعها بدءًا من يوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر الحالي، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، وينشئ المتقدم للحجز حسابا جديدا بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون المحمول.

- يتم إرسال رسالة (sms) بكلمة المرور، تُستخدم لتسجيل البيانات الأساسية ثم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومي).

- يتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة)، وجه وظهر في ورقة واحدة، ثم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي)، وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور، ويتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم اﻻستمارة).

- تظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يضغط العميل على (تأكيد) ليظهر رقم اﻻستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

أساليب سداد حجز الوحدات السكنية

- يحول العميل مبلغا وقدره 50 ألف جنيه مصري مقدم الحجز، إضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية:

1. التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX).

2. التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان حال وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلي)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعي – ورقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية.

- سيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 24 ساعة من تحويل العميل مبلغ جدية الحجز.

أنظمة سداد حجز الوحدات السكنية

في حالة حجز الوحدة، يُستكمل سداد 25% إضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكتروني، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

يتم سداد الـ(75%) دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات دون فوائد، ويمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات مُحملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2% + 0.5% مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

خطوات حجز الوحدات السكنية

يدخل العميل على الموقع مرة أخرى بالرقم القومي وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني(online).

شروط الحجز العامة

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيًا عليه بقرار وصاية.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وحال مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز/ التخصيص.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

- الوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وحال مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن من فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، إذ تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

- يقر المتقدم للحجز بأنّه اطلع على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها، وأنّ تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة الموافقة النهائية على هذه الشروط.