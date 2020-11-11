افتتاح معرض الكتاب بجامعة الأزهر

افتتح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم، معرض الكتاب بالمكتبة المركزية بجامعة الأزهر، بحضور نيڤين موسى رئيس دار الكتب وقيادات هيئة الكتاب.

ويستمر المعرض حتى 25 نوفمبر الجاري، ويشارك بالمعرض قطاعات وزارة الثقافة مثل هيئة قصور الثقافة، ودار الكتب.

ويضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب بمختلف المجالات والسلاسل والموسوعات التي تصدرها الهيئة، مثل موسوعة "وصف مصر" الصادرة في 37 جزءً، كما يحتوى جناح هيئة الكتاب على إصدارات مكتبة الأسرة.

ويأتى المعرض فى إطار خطة وزارة الثقافة لإقامة معارض الكتاب بمختلف الجامعات لإتاحة الكتاب بسعر مناسب للطلبة وتشجيعهم على عادة القراءة واقتناء أمهات الكتب بأسعار فى متناولهم.

وفتح معرض نادي طلعت حرب للكتاب، أبوابه لاستقبال الزائرين، في الفترة من 10 حتى 20 نوفمبر الجاري.

ويقام المعرض بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ونادي طلعت حرب، ومقره 4 شارع محمد رشدي العجوزة، ويشارك في المعرض قطاعات وزارة الثقافة والمؤسسات الصحفية القومية، وبينها دار المعارف ومؤسسة الأهرام وأخبار اليوم.

وتشارك هيئة الكتاب بمجموعة كبيرة من إصداراتها، ومنها موسوعة "وصف مصر" و"شخصية مصر"، ومجموعة متنوعة من كتب الأطفال وكتب مترجمة، وسلسلة مكتبة الاسرة.

ويفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 9 مساءً، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية.

كما تشارك هيئة الكتاب، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ39، والذي افتتح في 4 نوفمبر ويستمر حتى 14 من الشهر ذاته، في مركز إكسبو الشارقة، وذلك تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة".

ويضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بصالة 5 جناح 600 عنوان من العناوين التي أصدرتها هيئة الكتاب بمختلف السلاسل والمجالات الفكرية والأدبية والعلمية ومنها موسوعة وصف مصر، وحكايات "الولاد والأرض"، و"المهنة جغرافي"، ورواية "الأرض" لعبد الرحمن الشرقاي، ومسرحيات صلاح عبد الصبور، إضافة إلى كتب علي بدرخان عن فن السينما والصادرة في 3 أجزاء، وغيرها.