مسرح بتروبول بالعتبة يعيد عرض "زهرة اللوتس" بداية من اليوم

قال الفنان محمود حسن، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة ستقوم بإعادة تقديم العرض المسرحي "زهرة اللوتس" على مسرح متروبول بالعتبة، وذلك بدءا من اليوم الخميس في تمام السابعة مساء، حيث يقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

والعرض المسرحي تدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس" ابنة الملك عنها وأسباب اختفائها.

ويشارك في بطولة المسرحية سيد جبر، إيناس نور، حمدي العربي، منصور عبد القادر، فادي خفاجة، جنا هشام عطوة، والمسرحية من تصميم ديكور حازم شبل، والعرض المسرحي من تأليف طارق مرسي ومن إخراج محمد حجاج.

وعلى جانب آخر وافق الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، على استمرار تقديم عرض "أفراح القبة" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، لمدة 15 ليلة عرض جديدة، ابتداء من الخميس المقبل الموافق 5 نوفمبر الجاري، على أن يعرض أسبوعيا أيام الخميس والجمعة والسبت، في تمام الـ 7 مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل، ذلك نظرا للنجاح الجماهيري الكبير الذي حققه العرض.

والعرض المسرحي مأخوذ عن رواية الكاتب العالمي نجيب محفوظ ومن بطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، ميدو عبدالقادر، فاطمة عادل، حمزة رأفت، علاء جنيدي، مينا نبيل، جيهان أنور، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق.

ويأتي العرض المسرحي من تنفيذ وتصميم ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، وتصميم ازياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.