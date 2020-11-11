رئيس وزراء اليونان: نحن ومصر نرحب بمساهمة أمريكا بما يجري بشرق المتوسط

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، إنَّ اليونان ترحب بعودة أمريكا لدورها الرئيسي كعامل أساسي في الناتو، وتقيم دور الرئيس الجديد في عودته إلى مبادئ باريس حول تغير المناخ، مؤكّدًا أنَّ اليونان ومصر يرحبون بمساهمة أمريكا في ما يجري في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط.

وأضاف "ميتسوتاكيس"، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش القمة المصرية اليونانية، أنَّ "هذه المنطقة المتوترة، قمت مصر واليونان مثال للتعاون والسلام في المنطقة، وظهر ذلك من خلال توقيع الاتفاقية الأخيرة في ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، ويوجد عزم على استمرار المشاورات، لافتًا إلى أن الدولتين يتناقشان منذ 15 عامًا حول الاتفاقية، ولم يتمّ الوصول إليها حتى الآن".

وتابع: "هذه الاتفاقية أكبر مثال على أننا نحترم القانون الدولي، وعلاقات حسن الجوار بين الدولتين، والعمل من أجل مصلحة الشعبين والدولتين، وهذا النجاح الكبير للبلدين"