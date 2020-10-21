السيسي ينشر صورته مع رئيس وزراء اليونان: قدمنا نموذجا ناجحا للتعاون

نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة تجمعه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد في ختام القمة المصرية القبرصية اليونانية.

وتضمن المنشور أبرز النقاط التي جاءت في كلمة الرئيس السيسي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة الثلاثية التي جمعت مصر وقبرص واليونان، والتي جاءت كما يلي:

- مصر قدمت نموذجا ناجحا في تعزيز آلية التعاون الثلاثي استنادا لقواعد القانون الدولي وبنود الأمم المتحدة لقانون البحار.

- منتدى غاز شرق المتوسط أسهم في وضع إطار للتوافق على مشروعات مشتركة في مجال الغاز.

- ندعم مساعي نيقوسيا لحل الأزمة القبرصية وتوحيد شطري الجزيرة.

- الحل السياسي الشامل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

- أشدد على ضرورة استمرار الجهود لتسوية القضية الفلسطينية.

- أجدد التأكيد على ضرورة إنهاء أي وجود عسكري أجنبي في سوريا.

- لن نتسامح مع الدول والكيانات الداعمة للإرهاب تسليحا وتمويلا وتدريبا.

- نحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في مواجهة رعاة الإرهاب

- مصر لم تلجأ في أي مرحلة لاستخدام الهجرة غير الشرعية كأداة للتفاوض أو الابتزاز مع شركائها الأوروبيين.