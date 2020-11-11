"أصالة" وابنتها تزوران مستشفى بهية لسرطان الثدي

زارت الفنانة أصالة نصري وابنتها شام الذهبي، اليوم الأربعاء، مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، لتشارك المتعافيات فرحتهن بالشفاء بعد رحلة العلاج.

وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة مؤسسة "بهية" وأعضاء المجلس أيضًا، وخلال الزيارة شاهدت أصالة فيلما تسجيليا عن مستشفى بهية ونشأته وتطوره على مدى سنوات وأبرز زيارات المشاهير إليه مؤخرا.

كما التقطت صورا تذكارية مع كل المحاربات داخل المستشفى، واستمعت إلى قصص كفاحهن وقدرتهن على التغلب على المرض، والتعرف على آخر الإنجازات بالمستشفى من المعامل والغرف والأجهزة الحديثة.

وكانت الفنانة أصالة تعرضت لأزمة شديدة فور صدور ألبومها الجديد "لا تستسلم"، الذي تضمن أغنية "رفقًا"، والتي اُقتبس جزء بها من حديث شريف، وهو "رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرًا بالنساء، فقد خلقن بضعفهنّ، وزادهنّ الله حياءً".

وفي شهر سبتمبر الماضي نفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، إصابة والدتها أو جدتها بفيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19"، أو خضوعهما لتجارب وتحليل الفيروس بعد أن تأكد رسميًا إصابة شقيق والدتها بالفيروس. وأكدت "شام" لـ"الوطن"، أن أسرتها تتمتع بصحة جيدة.

ونشر "أنس" ابن الفنانة أصالة، صورة لنتيجة التحاليل عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، معلقًا: "استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهذا المرض السخيف، وللأسف تمّ تأكيد إصابتي، سألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله، أراكم قريباً بصحة وعافية".