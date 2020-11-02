فيديو.. أصالة تغني "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري أثناء قيادتها للسيارة

نشرت صفحة "جو فن" المختصة بنشر أخبار الفن والفنانين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو للفنانة أصالة وهي تغني أغنية "حياتي مش تمام"، للفنان رامي صبري، أثناء قيادتها للسيارة.

وتعرضت الفنانة أصالة لأزمة شديدة فور صدور ألبومها الجديد "لا تستسلم"، الذي تضمن أغنية "رفقًا"، والتي اُقتبس جزء بها من حديث شريف، وهو "رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرًا بالنساء، فقد خلقنّ بضعفهنّ، وزادهنّ الله حياءً".