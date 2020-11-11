رئيس الوزراء اليوناني: مصر حارسة للإسلام المعتدل الحقيقي

عبّر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي للدور المهم الذي تلعبه مصر كحارس للإسلام المعتدل الحقيقي والدور الثابت التي تقوم به مصر، وفي مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها حيث يوجد قوى معينة تحاول استثمار من خلال الزي الديني لأهداف سياسية بحتة وهذا الدور دور صعب.

وأضاف ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه يجب التعايش السلمي والتواصل ما بين الشعوب والأديان والثقافات في حوض المتوسط، موجهُا الشكر لمصر لأنّها تعبر عن تضامنها الحقيقي لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي لمحاولات قبرص واليونان من أجل إنهاء الاحتلال التركي وإيجاد حل مقبول وسياسي لقبرص لإشاعة الاستقرار والأمن.

واختتم رئيس وزراء اليونان حديثه قائلًا: "إن اليوم وقبل 78 عامًا تمّ من خلال انتصار الحلفاء في معركة العلمين الشهيرة كانت بداية انتصار الأحرار ضد الفاشية والنازية الذين كان بينهم آلاف من اليونانيين وكانت مصر مضيافة وكنا بجانب بعض في الحرب والسلم، نحن دائمًا جنبا لجنب".