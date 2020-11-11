جامعة سوهاج تهنئ علمائها الأفضل ضمن 2% من علماء العالم

هنأ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، علماء الجامعة، الذين وردت اسمائهم ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم الذي أصدرته جامعة ستانفورد فى 16 أكتوبر بناءا على قاعدة بيانات "سكوبس" لجميع المجالات، وتم نشر القائمة فى مجلة Plos .

وأوضح عزيز أن القائمة تتضمن 170 مجالًا مختلفا وما يقرب من 160 ألف عالم من مختلف دول العالم يمثلون 149 دولة وهو ما يمثل 2% من علماء العالم، وجاء فى أخر تحديث 219 عالما من مصر فى 55 مجالا، وحازت جامعه سوهاج على 12 مركزا ضمن هذا التصنيف في مجال الفيزياء بأربعة مراكز حيث احتل المركز الأول على مستوى الجامعه لهذا التخصص الدكتور محمود عبد العاطى الأستاذ بكلية العلوم.

وفى مجال الهندسة، حصدت الجامعة 3 مراكز حيث احتل المركز الأول على مستوى الجامعه لهذا التخصص الدكتور أبراهيم عطية الله عباس الأستاذ بكليه العلوم، وفي مجال الكيمياء حجزت جامعه سوهاج 4 مراكز حيث احتل المركز الأول على مستوى الجامعه لهذا التخصص الدكتورة ليلى عبد الرحمن الأستاذ بكلية العلوم، وفى مجال البيولوجى حجزت جامعه سوهاج مركزا واحدا حيث احتل المركز الاول على مستوى الجامعه لهذا التخصص الدكتور زكريا عطية الاستاذ بكليه العلوم .

وجاءت القائمة كالتالي الدكتور محمود عبد العاطى، الدكتور ابراهيم عطيت الله، الدكتور سيد عبد الخالق، الدكتور عبد المعطي محمد عبد الله، الدكتور صدقي حامد محمد، الدكتور ليلى حمدان عبد الرحمن، الدكتور احمد ابو ضيف، الدكتور خيرى فتحى السيد، الدكتور عماد الدين عليان، الدكتور زكريا عطية محمد، الدكتور هانى عبد اللطيف، الدكتور محمد شاكر ادم

وأضاف الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه طبقا لموقع "سكوبس" فإن عدد البحوث المنشورة زادت بشكل كبير عن هذه الأرقام.

جدير بالذكر أن تصنيف المجلات العلمية في تصنيف Scopus يعتمد على مؤشرين هامين ويطلق على هذه المؤشرات اسم "معاملات التأثير"