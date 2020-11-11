MINI EGYPT تطلق COUNTRYMAN الجديدة لعام 2021 في السوق المصرية

أطلقت MINI مؤخرًا النُسخة المُحدثة الجديدة من طراز COUNTRYMAN لعام 2021 في السوق المصرية، الذي يأتي ضمن فئة السيارات الـSUV المدمجة الذي يشتهر بجمعه ما بين مستويات الراحة الاستثنائية والطابع العملي المميّز، بالإضافة إلى معدلات الأداء الرياضية الشهيرة لعلامة MINI.

ويُمكن التعرّف على نسخة COUNTRYMAN من خلال بعض التحديثات الجديدة داخليًّا وخارجيًّا، أبرزها تصميم جديد للشبك الأمامي، مع مصد أمامي وخلفي بشكل جديد، والمصابيح الرئيسية فئة LED التي جاءت بتصميم جديد مع إمكانية توجيه الإضاءة في المنحنيات لتحسين مدى الرؤية للسائق، إلى جانب مصابيح الضباب الأمامية والخلفية من فئة LED فئة UNION JACK، ومرايات جانبية ذات طي كهربائي، وعوارض سقف، والعجلات قياس 17 بوصة، وغيرها من اللمسات الحصرية المميّزة.

مقصورة مُحسنة.. أفضل بكل الأشكال

إن كانت مقصورة الجيل الحالي من سيارات COUNTRYMAN قد خَطت خطوة متقدّمة للغاية مقارنة بالجيل السابق، فإن نسخة COUNTRYMANالمُحسنة لعام2021 باتت أفضل بشكل واضح.

ففي هذا الجيل نجد ثلاثة مقاعد كبيرة تستوعب ثلاثة ركّاب بالغين في المنطقة الخلفية، وفي الجهة الأمامية يستفيد السائق والراكب الأمامي من مساحات للرؤوس والأكتاف.

وعلى الصعيد العملي، باتت COUNTRYMAN الأحدث توفر مساحات تحميل تبلغ 450 لترًا، مع إمكانية زيادتها إلى 1390 لترًا مع طيّ قسم المقاعد الخلفية، وبمجرد الدخول إلى مقصورة COUNTRYMAN الأحدث، تُحيط بالسائق مقصورة مكسوة من القماش بلون الياف الكربون، أرضية مصنوعة من القطيفة، جودة المكوّنات داخل المقصورة الداخلية لتلك النسخة من الكروس أوفر المُدمجة تتفوّق على المنافسين بأشواط طويلة.

تجهيزات سترسم الابتسامة على وجهك

توفّر MINI COUNTRYMAN الأحدث باقة طويلة ومتنوّعة من تجهيزات الراحة والترف، وتستفيد هذه الفئة التجهيزية مِن مكيّف هواء أوتوماتيكي، مع شاشة الكونسول الوسطي الجديدة Digital cluster المعاد تصميمها، وشاشة العدادات الرقمية الجديدة نظام ترفيهي ملحق بشاشة عرض قياس 5.0 بوصة، مع إمكانية توصيل الهاتف من خلال تطبيقApple car play، وأيضًا نظام صوتي وراديو ونظام ملاحه Navigation.

ومن بين التجهيزات الأخرى يُمكن ذكر نظام خاص لوضعيات القيادة MINI DRIVING MODES، ونظام التحكم في مسافة الصف PDC، والمقاعد الرياضية للسائق والراكب الأمامي، ناهيك بالمقوّد متعدد الاستخدامات مصنوع من الجلد، وزجاج خاص للحماية من أشعة الشمس، مسند يد أمامي ووسطي بالصف الخلفي، إمكانية تعديل المقاعد الخلفية، وباقة MINI Excitement، في المقابل، تُضيف MINI COUNTRYMAN S عن التجهيزات السابقة من تجهيزات الراحة والترف، مقاعد رياضية للسائق والراكب الامامى مكسوة بالجلد و القماش، ومجموعة الاضاءة الخارجية وأيضا الإضاءة الداخلية بالمقصورة، مع كاميرا خلفية، ونظام المساعدة على صف السيارة، ونظام فتح السيارة بدون استخدام المفتاح، وسقف بانورامي، وزجاج عازل للحرارة، مع توافر خزان أكبر للوقود.

وعلى الصعيد التقني، استفادت COUNTRYMAN بكل فئاتها من باقة متنوّعة من الأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة، والتي لا تتوافر عادة إلا مع الموديلات الأعلى، منها نظام التحكم الإلكتروني بالثبات DSC، ونظام التحكم بغلق الترس التفاضلي الوسطي إلكترونيًّا EDLC الذين يعملوا بالتوازي مع نظام دعم مستويات التماسك الديناميكي DTC ونظام التحكم بالكبح على المنعطفات CBC، إضافة إلى مثبّت السرعة مع وظيفة الكبح عند اللزوم، ونظام المساعدة على اصطفاف وركن السيارة من خلال الدخول أو الخروج من وإلى مساحات الركن الضيقة PDC، بخلاف الاستعانة قياسيًّا بنظام مانع الانغلاق الكبحي ABS.

وبالنسبة إلى تجهيزات السلامة الراكدة هناك وسادات هوائية متنوّعة تصل إلى ست وسادات، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، وكذلك أحزمة أمان ثلاثية نقاط التثبيت الأمامية منها مدعمة بخواص الشدّ المسبق والارتخاء التدريجي.

خيارين من المحركات لميني كانتري مان في مصر

ميكانيكيا، يستقر تحت الغطاء الأمامي للكروس أوفر COUNTRYMAN الجديدة محرك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة 1.5 لتر. يولّد هذا المحرك القوي 136 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 220 نيوتن/متر.

يتصل المحرك بعلبة تروس مزدوجة القابض الفاصل فئة "ستيبترونيك" تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية، ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون 9.6 ثانية، أما عن محرك نسخة COUNTRYMAN S فيأتي مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة لترين.

يولّد هذا المحرك القوي 192 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 280 نيوتن/متر.

كما يتّصل المحرك بعلبة تروس مزدوجة القابض الفاصل فئة "ستيبترونيك" تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية، ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون 7.5 ثانية، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 225 كلم/ساعة.

وتوفر المجموعة البافارية للسيارات الوكيل الحصري لـBMW وMINI النسخة المحسنة الجديدة من COUNTRYMAN لعام 2021 حصريًا بفئتين، لتأتي النسخة الأولى من فئة COOPER COUNTRYMAN القياسية بسعر635000 جنيه، والنسخة الثانية من الفئة عالية الأداء الحاملة لاسم COOPER S COUNTRYMAN بسعر 790000 جنيه، ويقدم الطراز بضمان عامين غير محددة الكيلومترات، وهذا مع احتفاظ MINI COUNTRYMAN الأحدث بالشخصية الكاريزمية ومتعة القيادة إلى جانب التصميم الجذّاب.