BMW تطلق برنامجا لتسجيل القيادة في سياراتها

نشرت شركة BMW الألمانية عبر قناتها الرسمية فيديو تعريفي، لشرح برنامج تسجيل القيادة.

وشرح الفيديو، كيفية استخدام مسجل القيادة الاختياري BMW Drive Recorder، وتفعيلة لحفظ ما يصل إلى 10 تسجيلات فيديو قصيرة، لبيئة السيارة من أجل توثيق ظروف المرور.

وهي متوفرة في السيارات المزودة بنظام التشغيل BMW 7 الذي تم إنتاجه اعتبارًا من يوليو 19 مع جهاز BMW Drive Recorder وكاميرات الرؤية المحيطية من المعدات الاختيارية Parking Assistant Plus.

ويتم تشغيل برنامج BMW Drive Recorder بالانتقال إلى "التطبيقات"، "التطبيقات المثبتة"، "مسجل القيادة".

لتنشيط برنامج BMW Drive Recorder للمرة الأولى، يجب تحديد المربع "التسجيل مسموح به"، لتمكين مسجل محرك الأقراص، حدد مدة التسجيل قبل المشغل بحد أقصى 20 ثانية، كما يمكنك تحديد الكاميرات المفضلة المستخدمة للتسجيل.

ويساعد البرنامج السائق في تسجيل لحظات وقوع الحادث، ويستفد منها السائق لتبيين من المتسبب في الحادثة، لتساعد شركات التأمين.

كما تعمل على تسجيل المخالفات المرورية، وتوثيق الرحلات التي تقوم بها السيارة.

ويعد هذا البرنامج من احدث التطويرات التي قدمتها الشركة لتوفير أفضل فرص الأمان والمساعدة، وياتي ضمن حرص الشركات على تقديم كافة سبل المساعة والراحلة للمستخدمين.

كما أصبحت جميع الشركات تسعى لتوفير العديد من الأنظة داخل السيارات لمساعدة السائقين وتأمينهم بشكل كبير، وهو ما بدء يظهر في جميع السيارات الجدية التي تطلقها الشركات

وتعتبر شركة BMW من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة في العالم، والتي تضم أحدث أنظمة التكنولوجيا في العالم.

كما تطرح الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات الكروس أوفر والـSUV والسيدان.