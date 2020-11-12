"الصحة العالمية" عن الموجة الثانية لفيروس كورونا: أسرع وتستهدف الشباب

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن الفئات العمرية الأكثر تأثراً بفيروس كورونا فى الموجة الثانية، هى الفئة العمرية من 35 إلى 65 سنة فأكثر، مشيرا إلى أن الموجة الثانية تستهدف الشباب بنسبة كبيرة نظرا لتعرضهم للمجتمع الخارجي بشكل أكبر.

وتابع "عصمت" فى تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن إصابة الرجال بكورونا وصلت إلى 55% والسيدات 45%، لافتا إلى أن الرجال أكثر عرضة للتجمعات والتعرض للمجتمع الخارجي المنتشر فيه العدوى.

وأضاف: "هناك زيادة فى أعداد مصابي الفيروس مع دخول الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة وانتشار الأمراض التنفسية، وهناك تراخ ملحوظ فى تطبيق الإجراءات الاحترازية"، وشدد على أهمية ارتداء الكمامات لأنها طوق النجاة الأول حتى الآن من خطر الإصابة بالفيروس، وضرورة التهوية الجيدة خاصة في الشتاء والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن الموجة الثانية أسرع فى الانتشار.

الصحة: لابد من السيطرة والحد من التزاحم والتجمعات

وقامت وزارة الصحة والسكان، بتقديم مجموعة من الإرشادات مجددا للمواطنين تزامنا مع زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا والتى جاءت على النحو التالى:

- السيطرة والحد من التزاحم والتجمعات.

- الحفاظ على الالتزام بالكمامات، تجنبا لزيادة الأعداد وتداعياتها على النظام الصحي والاقتصادي.

- تجنب سوء التهوية والتجمعات.

- مواجهة طول المدى الزمني للتجمع وضيق المكان وعدم الالتزام بالكمامة.

- مسافة التباعد من العناصر التي تؤثر سلبا على انتشار الفيروس، ويجب الحرص عليها.

- ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.

- تقليل البقاء في الأماكن المغلقة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف