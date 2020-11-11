السيسي: مصر تقف إلى جانب اليونان ضد أي تصعيد أو عمليات استفزازية

نشرت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جزءا من كلمة الرئيس السيسي مع رئيسة جمهورية اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو، خلال القمة المصرية اليونانية، مع عدد من الصور خلال القمة.

وجاءت كلمة السيسي، التي نشرتها صفحته على فيس بوك، كالآتي: "مصر تقف إلى جانب اليونان ضد أي تصعيد أو عمليات استفزازية، العلاقات بين مصر واليونان تتطور بشكل رائع، دعم اليونان في شرق المتوسط يأتي في إطار احترام القانون الدولي والأعراف الدولية".

وأضافت الصفحة: "لا يجب أن تتحول مكافحة الإرهاب إلى الإساءة لمشاعر المؤمنين، أؤكد أنّ الإرهاب لا يرتبط بأي دين، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات بين مصر واليونان".