يوفر 4000 فرصة عمل.. بروتوكول تعاون بين مياه الشرب ومؤسسة "النداء" بقنا

شهد اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون، اليوم، بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" لزراعة 200 فدان من شجر التوت المُتقزم بمدينة نقادة، كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية 5 ملايين دولار.

جاء ذلك في حضور حازم عمر، نائب المحافظ، وكمال شلبي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة، إبراهيم، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد جلال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور وليد بريقع، المدير الإقليمي لمؤسسة النداء .

وأوضح "الداودي" أن البروتوكول ينص علي تخصيص مساحة 200 فدان بالغابة الشجرية الكائنة بمدينة نقادة، لزراعتها بأشجار التوت المتقزم غير المثمر اعتمادا على مياه الصرف الصحي المعالجة، لتربية دودة القز وإنتاج الحرير الطبيعي، مشيرا إلى أن المشروع يوفر 4000 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي لمؤسسة "النداء" أن المشروع يتضمن عدة مراحل تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه بنحو 5 ملايين دولار، فيما تصل تكلفة المرحلة الثانية إلى 20 مليون دولار، مؤكدًا أن المشروع يعد الأكبر من نوعه في قارة أفريقيا، ضمن مشروع إعادة توطين صناعة الحرير بالشراكة مع جمهورية الصين الشعبية.

ولفت إلى اختيار مدينة قنا لتنفيذ المشروع، بعد نجاح تجربة التعاون بين مؤسسة النداء وهيئة التنمية الزراعية في زراعة مساحة تقدر بـ 20 فدانًا في الظهير الصحراوي بذات المدينة، حيث تم فعليا إنتاج خيوط الحرير الطبيعي وتصنيع بعض المنتجات الخاص به.