العلايلي ينفي وصفه لـ محمد رمضان بالمريض النفسي: أنا مش صغير علشان أغلط

نفى الفنان عزت العلايلي، ما نسب إليه من تصريحات بشأن هجومه على الفنان محمد رمضان، ووصفه بأنه مريض شهرة.

وقال "العلايلي"، لـ "الوطن"، إنه ليس ممثلا صغيرا كي يدلي بمثل هذه التصريحات، مضيفا: "الكلام ده يقوله الناس الصغيرة مش أنا".

وأبدى "العلايلي" سعادة بالغة إزاء تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته السادس والثلاثين، مؤكدا أن احتفاء زملائه الفنانين بتكريمه أسعده بشدة.

وتعرض الفنان عزت العلايلي لموقف محرج عند حديثه عن مدير التصوير محسن أحمد، في ندوة تكريم الأخير بمهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته السادسة والثلاثين.

وقال "العلايلي" إنه كان يتمنى أن يتعاون مع محسن أحمد على مدار مشواره، إلا أن هذه الأمنية لم تتحقق، ليقاطعه محسن قائلًا: "أنا اتشرفت يا أستاذ إني اشتغلت معاك في فيلم الفأس في الرأس"، إلا أن العلايلي لم يتذكر هذا الفيلم.

وانطلقت، منذ قليل، ندوة تكريم مدير التصوير محسن أحمد، داخل قاعة عزت العلايلي بأحد الفنادق الكبري بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وبدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي يرصد مشوار محسن أحمد، كما يتضمن شهادات من زملائه داخل الوسط الفني، ويحضر الندوة التي تديرها الناقدة غادة عصفور وكل من الفنان عزت العلايلي، وسلوى محمد علي، المخرج عمر عبدالعزيز.

ويعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي ضمن فعالياته، اليوم، 3 أفلام روائية طويلة من الأفلام المشاركة في الدورة السادسة والثلاثين، والمقرر اختتام فعالياتها، غدًا الخميس.