مترو الأنفاق يقديم هدايا رمزية لركاب محطات الدمرداش وكوبري وسراي القبة

استمرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في تقديم مفاجئاتها لجمهور الركاب، حيث قدمت للمرة الثالثة خلال هذا الشهر، هدايا رمزية لعدد من الركاب عند شرائهم تذاكر ركوب المترو، من خلال شبابيك صرف التذاكر، وذلك بعدد من محطات الخط الأول (الدمرداش- كوبري القبة- سراي القبة) .

يذكر أن المهندس على الفضالي رئيس مترو الأنفاق والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، يتواجدوا في وسط الجمهور، ويشرفوا على العمل باستمرار بمحطات الخطوط الثلاث، كما يتابعان عملية اختيار عدد من الفائزين، أثناء شرائهم لتذكرة الركوب، تم اختيارهم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة خمسين جنيها، كهدية مجانية من الشركة، حيث يمكن استخدامه بديلاً عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات، حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر.

وأهدت الشركة اليوم، عدد من الكروت الذكية (محفظة التذاكر) لعدد من المواطنين، أثناء وقوفهم على شبابيك التذاكر لشراء تذكرة الركوب، حيث أثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة، التى تقدم داخل محطات مترو الأنفاق وعبروا عن سعادتهم نحو الاتجاه التى اتخذتة الشركة، بمفاجئة الركاب بتقديم هدايا لهم عند استقلالهم مترو الأنفاق.

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وجميع قيادتها والعاملين بها، رحلة سعيدة يتوافر بها كل سبل الراحة والأمان، لجميع مستخدمي هذا المرفق الحيوي والهام، الذي يخدم الملايين من المصريين يوميا.