عاجل.. نشوى مصطفى تغادر المستشفى بعد سلبية العينة

غادرت الفنانة نشوى مصطفى، مستشفى العجوزة، بعد أن اثبتت التحاليل الطبية، التي أجريت لها، سلبية إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجرائها أشعة مقطعية على الرئة في 3 نوفمبر.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى جيدة جدا.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن": الفنانة حالتها في تحسن، وتتلقى العلاج على أكمل وجه، وتخضع للبروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا، مشيرا إلى استجابة الفنانة للعلاج.

وطالب "مجاهد"، رواد التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في تناول الاخبار الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، لعدم إحداث أي نوع من الرهبة لدى المواطنين.

ووجه رسالة خاصة للمواطنين، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار، لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالصابون والماء، والتهوية الجيدة، تزامنا مع دخول فصل الشتاء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 132 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالات حتى امس

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.