حظك اليوم الخميس 12-11-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يبحث الكثيرون عن الحظ اليومي للبرج الخاص بهم، رغبة منهم في توقع ما سيحدث لهم خلال يومهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تخل اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تلاحظ بتأني كل صغيرة وكبيرة، وحاول أن تتفهم مشاعر الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر بالنشاط والحيوية وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تساعدك أن تقدم كل ما بوسعك لتسعد من تحب، ومن السهل أن تحصل على تقدير الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يدفعك لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعلاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك بالقلق بشأن علاقتك بمن حولك وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون ولا تبالغ في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتبدو قادرا على الإقناع والتفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتبدو قادرا على الإقناع والتفاوض.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال والوقت ليس مناسبا للتسرع أو التبذير، وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك أن تركز طاقتك على توطيد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم على التعامل مع الكثيرين بلياقة وفطنة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتأثيرا في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

قد تميل اليوم للانعزال قليلا وعليك أن تعتمد على موهبتك في المراوغة لتهرب بحنكة من المستجدات، ولا تعلن خططك ونظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر داعمان ويمنحانك طاقة عاطفية وسحرا وجاذبية ويدفعانك للتعبير عما بداخلك من مشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين الذي يوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر والمريخ معاكسان وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقة مع أحد الزملاء أو الأقارب.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. قاوم ميلك للعصبية واعتمد اليوم على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل من يحبك يدعمك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وقد تدفعك الأفلاك للخوض في مغامرة جديدة وشيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في وضع داعم يساعدك أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال وعليك اليوم باتباع الحذر والدقة في إدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك وتأنّ في خطواتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك أن تقترب من الآخرين وممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.