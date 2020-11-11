حظك اليوم الأربعاء 11-11-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بكونه شخصية تعشق السفر وتميل بشكل دائم إلى التغيير، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل وقد تتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة وقدرة على التواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو أوبرا وينفري، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يناير.