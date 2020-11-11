حظك اليوم الأربعاء 11-11-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت عطوف وحنون ومحب للخير، دائم التركيز على أهدافه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدرهه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت محمود درويش، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.