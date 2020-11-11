حظك اليوم الأربعاء 11-11-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بكونه شخصية حيوية ونشيطة ومحبه للاكتشاف، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت الأمور أو إذا شعرت بالإحباط.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في منزل الأصدقاء تدعمك وتمنحك سحرا وتأثيرا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.